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Десна --
Динамо --
5 марта 00:00
Шахтер --
Черноморец --
5 марта 00:00
Заря --
Мариуполь --
5 марта 00:00
Александрия --
Колос --
5 марта 00:00
Металлист 1925 --
Ворскла --
5 марта 00:00
Рух --
Днепр-1 --
5 марта 00:00
Ингулец --
Львов --
5 марта 00:00
Минай --
Верес --
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А где Усик и Ломаченко? Соцсети боксеров молчат после атаки России

Алексей Андрейцев
24 февраля, 13:02
Сегодня ночью Россия начала полномасштабную войну против Украины. Обстрелам подверглись ряд городов по всей территории нашей страны

Ломаченко и Усик / Фото: Instagram

Публичные личности, в том числе и спортсмены, высказывают свои слова поддержки в соцсетях. Но пока болельщики не дождались заявлений от знаменитых боксеров-кумовей Александра Усика и Василия Ломаченко.

Что говорят спортсмены:

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Усик в это время находится в Великобритании. Накануне он посетил матч Челси – Лилль в Лиге чемпионов, а затем должен был провести переговоры о реванше с Энтони Джошуа.

Ломаченко последнюю публикацию в Instagram сделал день назад. Боксер посетил гору Афон на северо-восточном побережье Греции. Подписчики отметили, что за спиной у него "русский" Монастырь Святого Пантелеимона.

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