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А где борода? Коломойский пришел на футбол, примерив новый имидж

Андрей Трофимов
11 сентября, 23:06
Украинский олигарх Игорь Коломойский посетил матч чемпионата Украины между Шахтером и Днепром-1 в Киеве. Он предстал перед публикой без своей знаменитой бороды и со стильной прической

Игорь Коломойский сменил имидж

Бывший президент Днепра давненько отошел от футбола и некоторое время не появлялся на стадионе. Оно и неудивительно, учитывая его проблемы в борьбе с ПриватБанком.

Однако он не смог пропустить поединок между второй и третьей командой текущего чемпионата. На встречу Коломойский пришел в компании президента луганской Зари Евгения Геллера, сообщил ведущий YouТube-канала "Трендец" Дмитрий Поворознюк.

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Впрочем, узнать его было тяжело. Коломойский избавился от привычной седой бороды и сменил прическу.

Шахтер обыграл Днепр-1 со счетом 2:0 благодаря голам Фернандо и Траоре и сохранил за собой вторую строчку в турнирной таблице Премьер-лиги, а Днепр-1 опустился на четвертое место.

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