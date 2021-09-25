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Десна --
2 октября 00:00
Колос --
Черноморец --
2 октября 00:00
Ворскла --
Ингулец --
2 октября 00:00
Львов --
Днепр-1 --
2 октября 00:00
Верес --
Александрия --
2 октября 00:00
Мариуполь --
Рух --
2 октября 00:00
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А что он скажет после боя с Усиком? Энтони Джошуа задумался о завершении карьеры

Сергей Шаховец
25 сентября, 09:24
Британский боксер пока не собирается завершать карьеру профессионального боксера

Энтони Джошуа задумался о завершении карьеры / Фото: Коллаж: Сегодня

Чемпион IBF, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа хотел бы оставаться на гребне славы еще как минимум до 36 лет.

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Своими размышлениями о завершении активной карьеры 31-летний британский боксер поделился в подкасте BoxingScene.

"Я думаю, что 36 лет – подходящий возраст для завершения карьеры. Я должен поставить себе ограничение: я наблюдал за боем Ларри Холмса с Тревором Бербиком, и это был кошмар.

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Первая встреча Усика и Джошуа перед боем / Фото: REUTERS

Кливленд Уильямс, Сонни Листон, Бербик – все они известны благодаря тому, что их нокаутировали либо Тайсон, либо Мохаммед Али. А Бербик был серьезным бойцом в свое время.

Я думаю, для меня 36–37 лет будет подходящим возрастом для прощания с рингом", – завил Джошуа.

Джошуа пришел на пресс-конференцию в наушниках / Фото: REUTERS

Напомним, что бой Усик – Джошуа состоится в субботу, 25 сентября, в Лондоне на стадионе "Тоттенхэм", начало – после 22:00 по Киеву. На кону боя будут стоять титулы WBA, IBF, WBO в супертяжелом весе. За онлайн-трансляцией поединка следите на нашем сайте.

Александр Усик и Энтони Джошуа во время взвешивания / Фото: REUTERS

Добавим, что букмекеры 1xbet видят фаворитом боя именно британца: коэффициент на победу Джошуа – 1.504, на победу Усика – 2.935, на ничью – 21. Самый вероятный исход – победа техническим нокаутом (2.2).

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