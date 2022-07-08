72-летнего украинского тренера подозревают в изнасиловании

Тренеру грозит 12 лет тюрьмы / Фото: Коллаж: Сегодня

Тренеру женской волейбольной команды Волынь-Университет Богуславу Галицкому объявили о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины. Ранее чемпиона мира посадили в тюрьму за изнасилование.

Используя авторитет и влияние, 72-летний тренер женской луцкой волейбольной команды унижал и запугивал подопечных девушек, заставлял их обнажаться и совершать непристойные действия. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Волынской области.

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Пока известно о пяти потерпевших, которые на момент совершения указанных преступлений не достигли совершеннолетия.

Богуслав Галицкий обвиняется по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины. В частности, речь идет об изнасиловании несовершеннолетних лиц, совершении сексуального насилия в отношении несовершеннолетних и развращении несовершеннолетних. 8 июля злоумышленнику объявили о подозрении.

Добавим, Галицкому грозит до 12 лет лишения свободы. В конце июня этого года родители пострадавших волейболисток написали коллективное заявление в адрес руководства спортшколы, в котором сообщили о преступлениях. Полиция провела обыски на рабочем месте тренера. В бане спорткомплекса обнаружили десятки фаллоимитаторов, вибраторов и других секс-стимуляторов, сообщает sport24.ua.