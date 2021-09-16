15 сентября 22:00
Манчестер Сити 1
Лейпциг 2
15 сентября 22:00
Атлетико 0
Порту 0
15 сентября 22:00
Ливерпуль 3
Милан 2
15 сентября 22:00
Спортинг 1
Аякс 5
15 сентября 22:00
Интер 0
Реал 1
15 сентября 22:00
Брюгге 1
ПСЖ 1
28 сентября 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 сентября 19:45
Шахтер --
Интер --
28 сентября 22:00
Милан --
Атлетико --
28 сентября 22:00
Реал --
Шериф --
28 сентября 22:00
Боруссия Д --
Спортинг --
28 сентября 22:00
Порту --
Ливерпуль --
28 сентября 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 сентября 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сити --
29 сентября 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 сентября 19:45
Зенит --
Мальме --
29 сентября 22:00
Бавария --
Динамо --
29 сентября 22:00
Бенфика --
Барселона --
29 сентября 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вильярреал --
29 сентября 22:00
Вольфсбург --
Севилья --
29 сентября 22:00
Зальцбург --
Лилль --
29 сентября 22:00
Ювентус --
Челси --
17 сентября 19:30
Десна --
Рух --
18 сентября 00:00
Динамо --
Александрия --
18 сентября 00:00
Мариуполь --
Шахтер --
18 сентября 00:00
Заря --
Черноморец --
18 сентября 00:00
Ингулец --
Колос --
18 сентября 00:00
Ворскла --
Минай --
18 сентября 00:00
Днепр-1 --
Верес --
18 сентября 00:00
Львов --
Металлист 1925 --
25 сентября 00:00
Рух --
Динамо --
25 сентября 00:00
Шахтер --
Верес --
25 сентября 00:00
Днепр-1 --
Заря --
25 сентября 00:00
Колос --
Ворскла --
25 сентября 00:00
Десна --
Металлист 1925 --
25 сентября 00:00
Минай --
Львов --
25 сентября 00:00
Александрия --
Мариуполь --
25 сентября 00:00
Черноморец --
Ингулец --
22 сентября 21:00
Шахтер --
Динамо --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Другие новости спорта

63 обвиняемых: у России новые проблемы с допингом

Александр Трикиша
16 сентября, 16:55
Всемирное антидопинговое агентство обвинило 63 российских спортсменов в нарушении антидопинговых правил. Новые данные появились после перепроверки данных Московской лаборатории

Тестирование на допинг / Фото: Getty Images

Недавно на допинге поймали первого российского участника Олимпиады-2020, однако, на этом проблемы России не закончились – их ждет новая волна допингового скандала.

Отмечается, что санкциям подверглись уже 30 спортсменов, еще 33 атлета обвиняются в нарушении антидопинговых правил, пишет Р-спорт.

Также не сообщается о том, принимали ли участие подозреваемые спортсмены в Олимпиаде-2020, где команда ОКР завоевала 71 медаль (20 золотых). Вполне возможно, вскоре количество наград может уменьшиться.

Реклама

Напомним, что за махинации с допингом Россия отстранена от международных соревнований до конца 2022 года. Наказание истекает 16 декабря. Российские спортсмены не могут выступать под российским флагом, а также лишены национального гимна и другой символики.

Разбирательство началось после того, как специалисты обнаружили несоответствие данных из Московской антидопинговой лаборатории. И это после того, как Россию поймали на массовых махинациях с допингом во время домашней Олимпиады в Сочи.

Реклама