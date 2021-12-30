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300 гривен – за матч, 100 – за гол. Раскрыты премиальные в украинском футболе

Андрей Трофимов
30 декабря, 23:25
Артем Довбик вспомнил о своих первых заработках в футболе. Подростком он ездил играть за село, где получал премиальные

Артем Довбик / Фото: Официальный сайт СК "Днепр-1"

Нападающий Днепра-1 и сборной Украины Артем Довбик стал лучшим игроком Премьер-лиги в 2021 году.

Футболист вспомнил свои первые шаги до таких высот. И первые заработки.

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"Я родителям всегда помогаю, они это заслужили. С самого детства старался как-то разгружать их расходы на меня.

Помню, в 14 или 15 лет рассекретил своего партнера по детской команде. Он с хорошим телефоном, всегда при деньгах. Выяснилось, что по воскресеньям пацан ездит играть на район за село. Там по 300 гривен за игру платили, плюс по 100 за каждый гол.

Говорю: "Бери меня". Он ответил: "Легко". Так я и начал зарабатывать на футболе. Парочку забьешь — домой 500 гривен везешь. Тогда доллар, кажется, по восемь еще был. По 50-60 баксов в неделю имел. И от родителей старался не скрывать", – признался Довбик в интервью изданию "Команда №1".

Довбик вывел Украину в четвертьфинал / Фото: Getty Images

Напомним, что Артем стал мегапопулярным, когда в 1/8 финала Евро-2020 забил победный гол в ворота Швеции.