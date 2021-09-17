25-летний тяжелоатлет из Казахстана покончил жизнь самоубийством

Альберт Линдер ушел из жизни в 25 лет. Фото: wfrk.kz

О смерти Линдера сообщили в Федерации тяжелой атлетики Казахстана, но не раскрыли подробности трагедии.

"Сегодня ночью ушел из жизни талантливый спортсмен тяжелоатлет Альберт Линдер. Альберт был примером того, каких выдающихся достижений можно добиться благодаря упорству, дисциплине и любви к своему делу", – сообщается на сайте Федерации.

А вот Vesti.kz разузнал подробности у своего источника. Тот рассказал, что Алберт повесился. Другие детали пока не известны.

Линдер был чемпионом среди юношей, чемпионом Азии, победителем и рекордсменом Универсиады, многократным чемпионом Казахстана.

Напомним, несколько дней назад умер легендарный украинец, чей рекорд не могут побить с прошлого века. Победителя двух Олимпиад в соревнованиях по метанию молота Юрия Седых не стало на 67-м году жизни.