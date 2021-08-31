220 тысяч долларов за одну бронзу: украинцы выиграли командную медаль ценой в два золота

Максим Веркса стал бронзовым медалистом Паралимпиады-2020 в миксовой эстафете / Фото: Getty Images

Программу в плавании закрывала смешанная эстафета 4х100 м вольным стилем. В составе украинцев выступали Марина Пиддубна, Максим Веракса, Анна Стеценко и Кирилл Гаращенко.

Первый этап Марина Поддубная закончила на шестом месте. Однако в двух следующих Веракса и Стеценко сумели улучшить позиции, и перед заключительным этапом Кирилл Гаращенко шел третьим.

Кириллу почти удалось догнать представителя Бразилии, и казалось, что серебряная медаль будет нашей, но в итоге Украина финишировала третьей.

Добавим, что за бронзовую медаль украинский квартет получит 220 тысяч долларов призовых (по 55 тысяч каждый). В то время как за личное золото государство выделит 125 тысяч долларов.

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Сегодня на Паралимпиаде-2020 в Токио украинские пловцы сумели завоевать 7 медалей.

Напомним, что сегодня пловцы Андрей Трусов и Максим Крипак выиграли золотые награды, Максим Веракса серебряную, Василь Крайнык, Евгений Богодайко, Елизавета Мерешко и четверка паралимпийцев в смешанной эстафете – бронзовые.

Теперь на счету украинских паралимпийцев 63 медали – 14 золотых, 30 серебряных и 19 бронзовых.

Смотрите Медальный зачет Паралимпийских игр 2020