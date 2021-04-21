18-летняя украинка выбила из Стамбула уже вторую россиянку: обзор матча Костюк

Во втором круге турнира в Турции Марта Костюк за полтора часа обыграла четвертую сеяную Дарью Касаткину из РФ и вышла в четвертьфинал соревнований

На турнире WTA 250 в Стамбуле украинская теннисистка Марта Костюк обыграла уже вторую россиянку кряду. В первом круге Костюк прошла Камиллу Рахимову, а теперь разобралась с Дарьей Касаткиной – 6:3, 7:5 и вышла в четвертьфинал. При этом Дарья занимает 37 место в мировом рейтинге, тогда как Марта – 85-е.

Читайте также: Мать-одиночку осудили за прививку от коронавируса, но спортсменка не стала молчать

Поединок в Турции продолжался почти полтора часа. По ходу второго сета Костюк лидировала с двумя брейками 4:0, но едва все не растеряла. Касаткина один брейк отыграла, а при счете 5:4 украинка не воспользовалась матчболом. Затем Марта сделала еще один брейк и ушла с пяти брейкпоинтов соперницы, чтобы завершить встречу в свою пользу.

Любопытно, что Касаткина до встречи с украинкой за последние два месяца одержала 13 побед в 14 матчах и стала чемпионкой турниров в Мельбурне и Санкт-Петербурге. Но в личных встречах с россиянкой Марта ведет уже 2:0.

Для 18-летней киевлянки эта победа стала второй в женском туре после перенесенного коронавируса. Перед этим Костюк помогла Украине обыграть Японию в матче Кубка Билли-Джин Кинг.

Реклама

Марта Костюк / Фото: Федерация тенниса Украины

В следующем круге турнира с призовым фондом 235 238 долларов (6,6 миллиона гривен) Костюк сразится с Ван Цян из Китая (№50 WTA) или Аной Конюх из Хорватии (№241).

Ранее мы писали, что Цуренко не верит, что сможет выступить на Олимпиаде в Токио. Звезда украинского тенниса никак не может восстановиться от травмы локтя. Леся вернулась на корт после длительного лечения, но снова вынуждена была прервать сезон.

Также Свитолина призналась, как Монфис делал ей предложение выйти замуж.

Украинские теннисисты ужинают в Мельбурне Видео: Instagram