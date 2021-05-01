15-летний украинец прыгнул с 10 метров и вырвал путевку на Олимпиаду в Токио

Призеры чемпионата Европы по прыжкам в воду Алексей Середа и Олег Сербин, которые были молодыми участниками финала Кубка мира в Японии, остановились в шаге от медали

Прыжки в воду / Фото: Федерация Украины пр прыжкам в воду

В первый день лицензионного Кубка мира по прыжкам в воду в Токио открывали синхронные дуэты. И Украине улыбнулась удача на мужской 10-метровой вышке. Ранее мы сообщали, что турнир в Японии – последний шанс прыгунов зацепиться за Олимпиаду-2020.

На вышке за олимпийскую лицензию боролись серебряные призеры чемпионата Европы по прыжкам в воду 15-летний Алексей Середа и 19-летний Олег Сербин, которые были молодыми участниками финала. В итоге украинцам совсем немного не хватило, чтобы подняться на пьедестал почета – 0,27 балла отделили наших спортсменов от бронзовой медали.

Тем не менее Алексей и Олег были довольны своим выступлением, поскольку показали хорошие прыжки за три месяца до Олимпиады, а также сумели достичь цели и получить лицензию на Игры-2020. А на соревнованиях в Токио конкуренцию украинцам составят дуэты из Китая, Японии, Великобритании, России, Мексики, Канады и Кореи.

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После этой лицензии у сборной Украины по прыжкам в воду уже 5 лицензий на Олимпийские игры-2020. При этом 4 – в индивидуальных видах программы: прыжки с 3-метрового трамплина (женщины, мужчины) и вышки (женщины, мужчины). Максимальное количество олимпийских пропусков, которые можно получить, – 12.

Ранее украинским олимпийцам начали колоть китайскую вакцину.