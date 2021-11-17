13 записываем, Украину держим в уме: все участники ЧМ-2022

Аргентина стала 13-м участником ЧМ-2022 после ничьи с Бразилией

Еще один блок квалификационных матчей ЧМ-2022 завершен. Стали известны уже 13 команд, которые сыграют в Катаре.

Сборная Украины также сохраняет шансы на мундиаль. Наша команда пробилась в стыковые матчи.

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Выберите соперника для сборной Украины Португалия Италия Шотландия Швеция Уэльс

Все участники чемпионата мира:

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Катар – дебют

– дебют Англия – чемпион (1966)

– чемпион (1966) Аргентина – чемпион (1978, 1986)

– чемпион (1978, 1986) Бельгия – бронзовый призер (2018)

– бронзовый призер (2018) Бразилия – чемпион (1958, 1962, 1970, 1994, 2002)

– чемпион (1958, 1962, 1970, 1994, 2002) Германия – чемпион (1954, 1974, 1990, 2014)

– чемпион (1954, 1974, 1990, 2014) Дания – 1/4 финала (1998)

– 1/4 финала (1998) Испания - чемпион (2010)

- чемпион (2010) Нидерланды – вице-чемпион (1974, 1978, 2010)

– вице-чемпион (1974, 1978, 2010) Сербия – групповой этап (2010, 2018)

– групповой этап (2010, 2018) Франция – чемпион (1998, 2018)

– чемпион (1998, 2018) Хорватия – вице-чемпион (2018)

Ранее мы писали, кто попал в плей-офф ЧМ-2022 от Европы.

Смотрите, как Украина обыграла Боснию в решающем матче квалификации: