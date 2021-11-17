16 ноября 21:45
Босния и Герцеговина 0
Украина 2
16 ноября 21:45
Финляндия 0
Франция 2
19 ноября 19:30
Черноморец --
Динамо --
20 ноября 14:00
Львов --
Заря --
20 ноября 17:00
Шахтер --
Рух --
20 ноября 19:30
Днепр-1 --
Александрия --
21 ноября 14:00
Минай --
Ингулец --
21 ноября 17:00
Ворскла --
Мариуполь --
21 ноября 19:30
Десна --
Колос --
22 ноября 19:30
Верес --
Металлист 1925 --
27 ноября 00:00
Минай --
Динамо --
27 ноября 00:00
Ингулец --
Шахтер --
27 ноября 00:00
Александрия --
Заря --
27 ноября 00:00
Колос --
Верес --
27 ноября 00:00
Днепр-1 --
Ворскла --
27 ноября 00:00
Черноморец --
Десна --
27 ноября 00:00
Мариуполь --
Львов --
27 ноября 00:00
Рух --
Металлист 1925 --
23 ноября 19:45
Динамо --
Бавария --
23 ноября 19:45
Вильярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 ноября 22:00
Барселона --
Бенфика --
23 ноября 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 ноября 22:00
Лилль --
Зальцбург --
23 ноября 22:00
Севилья --
Вольфсбург --
23 ноября 22:00
Мальме --
Зенит --
23 ноября 22:00
Челси --
Ювентус --
24 ноября 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 ноября 19:45
Интер --
Шахтер --
24 ноября 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 ноября 22:00
Манчестер Сити --
ПСЖ --
24 ноября 22:00
Атлетико --
Милан --
24 ноября 22:00
Ливерпуль --
Порту --
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13 записываем, Украину держим в уме: все участники ЧМ-2022

Любомир Луканюк
17 ноября, 09:10
За год до старта мундиаля определилось 13 из 32 сборных, которые сыграют на чемпионате мира в Катаре

Аргентина стала 13-м участником ЧМ-2022 после ничьи с Бразилией

Еще один блок квалификационных матчей ЧМ-2022 завершен. Стали известны уже 13 команд, которые сыграют в Катаре.

Сборная Украины также сохраняет шансы на мундиаль. Наша команда пробилась в стыковые матчи.

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Выберите соперника для сборной Украины

Все участники чемпионата мира:

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  • Катар – дебют
  • Англия – чемпион (1966)
  • Аргентина – чемпион (1978, 1986)
  • Бельгия – бронзовый призер (2018)
  • Бразилия – чемпион (1958, 1962, 1970, 1994, 2002)
  • Германия – чемпион (1954, 1974, 1990, 2014)
  • Дания – 1/4 финала (1998)
  • Испания - чемпион (2010)
  • Нидерланды – вице-чемпион (1974, 1978, 2010)
  • Сербия – групповой этап (2010, 2018)
  • Франция – чемпион (1998, 2018)
  • Хорватия – вице-чемпион (2018)

Ранее мы писали, кто попал в плей-офф ЧМ-2022 от Европы.

Смотрите, как Украина обыграла Боснию в решающем матче квалификации: