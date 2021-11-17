13 записываем, Украину держим в уме: все участники ЧМ-2022

Аргентина стала 13-м участником ЧМ-2022 после ничьи с Бразилией
Еще один блок квалификационных матчей ЧМ-2022 завершен. Стали известны уже 13 команд, которые сыграют в Катаре.
Сборная Украины также сохраняет шансы на мундиаль. Наша команда пробилась в стыковые матчи.
Все участники чемпионата мира:
- Катар – дебют
- Англия – чемпион (1966)
- Аргентина – чемпион (1978, 1986)
- Бельгия – бронзовый призер (2018)
- Бразилия – чемпион (1958, 1962, 1970, 1994, 2002)
- Германия – чемпион (1954, 1974, 1990, 2014)
- Дания – 1/4 финала (1998)
- Испания - чемпион (2010)
- Нидерланды – вице-чемпион (1974, 1978, 2010)
- Сербия – групповой этап (2010, 2018)
- Франция – чемпион (1998, 2018)
- Хорватия – вице-чемпион (2018)
Ранее мы писали, кто попал в плей-офф ЧМ-2022 от Европы.
Смотрите, как Украина обыграла Боснию в решающем матче квалификации: