Вы точно пользовались этим изобретением. Как учитель с помощью корзины для фруктов изменил мир

Нейсмит придумал баскетбол / Фото: Коллаж: Сегодня

Ровно 130 лет назад в индустрию развлечений добавился ныне один из самых массовых видов спорта – баскетбол.

Придумал его Джеймс Нейсмит, преподавать анатомии и физкультуры в колледже Спрингфилда (штат Массачусетс). В то время зимой студенты на уроках физкультуры занимались гимнастикой. Что многим было не по душе.

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Ломая голову, как разнообразить занятия, Нейсмиту на глаза попались корзины для фруктов. Эврика! Он быстро прикрепил их в разных концах зала, поделил студентов на две команды и предложил забрасывать мяч в корзины.

Тот самый спортзал в колледже

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Мистер и миссис Нейсмит обсуждают нюансы новой игры

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Так появился баскетбол – с английского basket + ball (корзина + мяч). Это было в декабре 1891-го. А 15 января 1892 года Джеймс Нейсмит опубликовал первые 13 правил баскетбола.

13 правил баскетбола Джеймса Нейсмита

Мяч может быть брошен в любом направлении одной или двумя руками. По мячу можно бить одной или двумя руками в любом направлении, но ни в коем случае кулаком. Игрок не может бегать с мячом. Игрок должен бросить мяч из той точки, в которой он его поймал, исключение делается для игрока, бегущего на большой скорости. Мяч нужно держать кистями. Нельзя использовать для удержания мяча предплечья и тело. В любом случае не допускаются удары, захваты, удержание и толкание противника. Первое нарушение этого правила любым игроком должно фиксироваться как фол; второй фол дисквалифицирует его, пока не будет забит следующий мяч, и если имелось очевидное намерение травмировать игрока — то дисквалификация на всю игру. При этом не позволяется заменять дисквалифицированного игрока. Удар по мячу кулаком — нарушение пунктов правил 2 и 4, наказание описано в пункте 5. Если любая из сторон совершает три фола подряд, то фиксируется гол для ее противника (это значит, что за это время противник не должен совершить ни одного фола). Гол засчитывается, если брошенный или отскочивший от пола мяч попадает в корзину и остается там. Защищающимся игрокам не позволяется касаться мяча или корзины в момент броска. Если мяч касается края и противники перемещают корзину, то засчитывается гол. Если мяч уходит за пределы площадки, то он должен быть вброшен на поле первым коснувшимся его игроком. В случае спора вбросить мяч в поле должен судья. 10. Вбрасывающему игроку позволяется удерживать мяч пять секунд. Если он удерживает его дольше, то мяч отдается противнику. Если любая из сторон пытается затягивать время, судья должен дать им фол. Судья должен следить за действиями игроков и за фолами, а также уведомлять рефери о трех совершенных подряд фолах. Он наделяется властью дисквалифицировать игроков согласно правилу 5. Рефери должен следить за мячом и определять, когда мяч находится в игре (в пределах площадки) и когда уходит в аут (за пределы площадки), какая из сторон должна владеть мячом. Игра состоит из двух половин по 15 минут каждая с перерывом в 5 минут между ними. Команда, забросившая больше мячей за этот период времени, является победителем.

Кто самый крутой в баскетболе?

Баскетбольная лига мира №1 – НБА, куда входят команды из США и Канады. Самые титулованные клубы – "Миннеаполис/Лос-Анджелес Лейкерс" и "Бостон Селтикс", которые становились чемпионами по 17 раз.

Больше всего побед на чемпионатах мира:

5 – США и Югославия (мужчины)

10 – США (женщины)

Больше всего побед на Олимпийских играх:

16 – США (мужчины)

9 – США (женщины)

Больше всего побед в чемпионате Украины:

10 – "Будивельник" Киев (мужчины)

9 – "Динамо" Киев, "Козачка" Запорожье (женщины)