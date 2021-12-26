100 миллионов в год: Миколенко будет зарабатывать в Англии в семь раз больше, чем в Динамо

Миколенко в Эвертоне будет зарабатывать 100 миллионов в год / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

По информации источника, Эвертон будет платить Миколенко почти в семь раз больше, чем было в Киеве.

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Динамо Киев Inside сообщает, что в Динамо у Миколенко была зарплата в размере 600 тысяч долларов в год (50 тысяч в месяц).

В Англии оклад игрока составит 58 тысяч, но уже в неделю. И не долларов, а фунтов, а это 77 тысяч баксов по сегодняшнему курсу (или 2,1 млн грн).

Виталий Миколенко в зимнее трансферное окно станет игроком Эвертона / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

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В сумме Миколенко в Эвертоне будет получать 3 миллиона фунтов в год (109 млн грн). При этом, если украинец сможет стать основным игроком команды, его оклад будет увеличен.

Отмечается, что это в два раза меньше, чем зарабатывает конкурент Виталия на место в старте Люка Динь. Но француз в скором времени должен покинуть команду из-за конфликта с главным тренером Рафаэлем Бенитесом.

Интересно, что Миколенко будет зарабатывать в три раза больше, чем Александр Зинченко в Манчестер Сити. Но до Андрея Ярмоленко ему далеко – у того оклад почти в 6 млн фунтов в год.

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В Англии Миколенко поддержат его партнеры по сборной Украины / Фото: Коллаж: Сегодня

Сумма трансфера составит 20 миллионов фунтов (26,7 млн долларов). Юридическим сопровождением трансфера занимаются юристы обоих клубов, поэтому они не тратятся на посредников и агентов.

Кстати, ранее мы писали, что трансфер Миколенко ждет грандиозное фиаско: у Эвертона нет денег для Суркисов. Все дело в правилах финансового fair play.