28 декабря 64’
Лестер 1
Ливерпуль 0
29 декабря 21:30
Челси --
Брайтон --
29 декабря 22:15
Брентфорд --
Манчестер Сити --
1 января 2022 14:30
Арсенал --
Манчестер Сити --
2 января 2022 18:30 Онлайн
Челси --
Ливерпуль --
3 января 2022 19:30 Онлайн
Манчестер Юнайтед --
Вулверхэмптон --
6 января 2022 17:30 Онлайн
Сассуоло --
Дженоа --
6 января 2022 19:30 Онлайн
Милан --
Рома --
6 января 2022 21:45 Онлайн
Ювентус --
Наполи --
9 января 2022 19:30 Онлайн
Рома --
Ювентус --
9 января 2022 21:45 Онлайн
Интер --
Лацио --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Другие новости спорта

"1 января все смотрят на меня, как на инопланетянина": откровение звезды украинского спорта

Любомир Луканюк
28 декабря, 23:07
Участница трех Олимпийских игр в триатлоне Юлия Елистратова рассказала, как удивляет прохожих в первый день нового года

Во время праздников Юлия не забывает о тренировках / Фото: Коллаж: Сегодня

Новый год к нам мчится. Уже совсем скоро шампанское, застолье, фейерверки. Такие обычные атрибуты праздника для обычных граждан.

А вот у спортсменов в это время могут быть сборы, соревнования.

Реклама

Какие ассоциации с Новым годом у нашей триатлонистки Юлии Елистратовой?

"1 января, 10 утра – я на пробежке и вижу в городе людей с удивленными глазами, будто я инопланетянин. Взгляды окружающих, которые еще не успели вернуться из-под елочки, самые забавные воспоминания. А вообще, считаю, что это более детский праздник", – улыбается Юля.

А как же оливье да под "Иронию судьбы"?

"Ну я не настолько старомодна. Уже давно, и это касается не только Нового года, отошла от этих застолий, где больше времени занимает приготовление праздника, чем получаешь удовольствия от процесса. А так, экономишь время и силы, не переедаешь. Тут главное – настроение", – рассказывает Елистратова.

Полностью интервью с Юлией Елистратовой читайте на нашем сайте.

Реклама