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1 миллиард евро отступных! Барса подписала одноклубника Зинченко

Сергей Шаховец
28 декабря, 18:03
Нападающий Манчестер Сити Ферран Торрес подписал долгосрочный контракт с испанской Барселоной

Ферран Торрес подписал контракт с Барселоной / Фото: Getty Images

Барселона подписала пятилетний контракт с Ферраном Торресом, о чем объявила на своем официальном сайте. 21-летний форвард будет выступать за каталонский клуб до 30 июня 2027 года.

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В контракте испанца прописана клаусула в размере 1 миллиарда евро. По данным СМИ, Барселона заплатила за трансфер Феррана Торреса 55 миллионов евро.

Официальная презентация Торреса в качестве игрока Барселоны состоится 3 января 2022 года.

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ФерранТоррес – воспитанник академии Валенсии, за основной состав которой он сыграл 97 матчей и забил 9 мячей.

В 2020 году талантливого нападающего подписал Манчестер Сити, заплатив за него 28 миллионов евро. За полтора сезона в составе "горожан" испанец забил 16 голов в 46 поединках.

/ Фото: Официальный сайт ФК "Манчестер Сити"

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В сентябре 2020 года Ферран дебютировал в стартовом составе сборной Испании в матче Лиги наций против Германии и отыграл весь матч. 17 ноября 2020 года он оформил хет-трик в матче против Германии (6:0). Всего Торрес сыграл 22 матча за национальную команду и забил 12 голов.