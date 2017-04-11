В России задержана партия поддельных сувениров к ЧМ-2018

Вчера, 19:30

В московском аэропорту таможенники обнаружили груз из более чем десяти тысяч контрафактных сувениров

На сувенирах использовалась символика ФИФА. Фото AFP
На сувенирах использовалась символика ФИФА. Фото AFP

Российские таможенники задержали более 10 тысяч поддельных сувениров с символикой ФИФА в аэропорту Домодедово в Москве, в партии контрафакта среди прочего найдены товарные знаки, приуроченные к чемпионату мира по футболу-2018, который пройдет в России.

Груз с наименованием "сувенирная продукция" в адрес физического лица прибыл в аэропорт из Гонконга.

В результате досмотра выявлена партия товаров, а именно предметы сувенирной продукции, представляющие собой магниты и флаги, в общем количестве 10,1 тысячи единиц. Установлено, что на всех товарах нанесены различные товарные знаки, права на которые принадлежат Международной федерации футбольных ассоциаций: "RUSSIA 2018", "WORLD CUP 2018", в том числе изобразительный товарный знак", – говорится в сообщении ФТС.

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.
сувениры, таможенники, ЧМ-2018

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РСпорт

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