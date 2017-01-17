Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости спорта Турниры Олимпийские игры Рио 2016
Имена украинских медалистов Олимпиады-2016 появились на стене в Рио-де-Жанейро http://www.segodnya.ua/img/article/7891/91_main.1484684458.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7891/91_tn.1484684458.jpg ОИ Рио 2016 В Рио-де-Жанейро открыли стену чемпионов в честь медалистов Игр-2016

Имена украинских медалистов Олимпиады-2016 появились на стене в Рио-де-Жанейро

Сегодня, 22:20

В Рио-де-Жанейро открыли стену чемпионов в честь медалистов Игр-2016

Стена в честь медалистов Олимпиады в Рио
Стена в честь медалистов Олимпиады в Рио

В Рио-де-Жанейро состоялось открытие стены чемпионов в честь медалистов летней Олимпиады и Паралимпиады 2016 года.

На стену, размещенную в Олимпийском парке, нанесены имена всех 2 568 медалистов Олимпийских и Паралимпийских игр 2016 года, информирует Inside the Games.

Сборная Украины на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро завоевала 11 медалей: "золото" у Олега Верняева и Юрия Чебана, "серебро" у Олега Верняева, Павла Тимощенко, Сергея Кулиша, Жана Беленюка и женской сборной по фехтованию на саблях, "бронза" – у Ольги Харлан, Богдана Бондаренко, Анны Ризатдиновой и каноэ-двойки Тарас Мищук / Дмитрий Янчук.

Все украинские результаты Олимпиады-2016 в Рио

Рио-де-Жанейро, Олимпиада-2016

Вы сейчас просматриваете новость "Имена украинских медалистов Олимпиады-2016 появились на стене в Рио-де-Жанейро". Другие Олимпийские игры Рио 2016 смотрите в блоке "Последние новости"

Источники:

gazeta.ru, YouTube, Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

Легендарный стадион "Маракана" превратился в руины

11 Января, 12:33

Везде царит запах плесени, помещения залиты водой, а по углам прячутся бродячие животные

Украина

Анна Ризатдинова. Фото Instagram

Лучшая спортсменка 2016 года поразила фотографией в бикини и новогодней шапке (фото)

7 Января, 14:59

Фотография Анны Ризатдиновой из ОАЭ собрала больше трех тысяч "лайков" менее чем за час

Другие

Наше спорткино-2016: "Доктор Стрэндж" Фонсека и "Славные парни" Усик и Ломаченко

7 Января, 09:30

Драмы, триллеры, комедии и детективы украинского спорта-2016 в 16 фильмах этого года

Другие

Проверь себя: насколько хорошо вы следили за спортом в 2016 году?

31 Декабря 2016, 16:08

Проверьте свои знания, вспомните забытое, узнайте новое

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.