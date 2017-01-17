Имена украинских медалистов Олимпиады-2016 появились на стене в Рио-де-Жанейро
В Рио-де-Жанейро открыли стену чемпионов в честь медалистов Игр-2016
В Рио-де-Жанейро состоялось открытие стены чемпионов в честь медалистов летней Олимпиады и Паралимпиады 2016 года.
На стену, размещенную в Олимпийском парке, нанесены имена всех 2 568 медалистов Олимпийских и Паралимпийских игр 2016 года, информирует Inside the Games.
Сборная Украины на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро завоевала 11 медалей: "золото" у Олега Верняева и Юрия Чебана, "серебро" у Олега Верняева, Павла Тимощенко, Сергея Кулиша, Жана Беленюка и женской сборной по фехтованию на саблях, "бронза" – у Ольги Харлан, Богдана Бондаренко, Анны Ризатдиновой и каноэ-двойки Тарас Мищук / Дмитрий Янчук.
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