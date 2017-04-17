Эстафета олимпийского огня начнется 1 ноября

Игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 26 февраля 2018 года

Эстафета олимпийского огня зимних Игр 2018 года в южнокорейском Пхенчхане начнется 1 ноября.

Огонь будет зажжен 24 октября в греческой Олимпии. Сама эстафета по территории Южной Кореи начнется 1 ноября, за сто дней до открытия Игр в Пхенчхане, которое состоится 9 февраля.

Эстафета олимпийского огня пройдет через 17 городов и провинций, в ней примут участие 7,5 тысячи факелоносцев. Общая протяженность маршрута составит 2018 километров.

Кто будет последним факелоносцем и зажжет огонь на церемонии открытия на данный момент неизвестно.

Олимпиада в Пхенчхане пройдет с 9 по 26 февраля.