Эстафета олимпийского огня начнется 1 ноября

Сегодня, 15:31

Игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 26 февраля 2018 года

Эстафета олимпийского огня бывает разной. Фото AFP
Эстафета олимпийского огня бывает разной. Фото AFP

Эстафета олимпийского огня зимних Игр 2018 года в южнокорейском Пхенчхане начнется 1 ноября.

Огонь будет зажжен 24 октября в греческой Олимпии. Сама эстафета по территории Южной Кореи начнется 1 ноября, за сто дней до открытия Игр в Пхенчхане, которое состоится 9 февраля.

Эстафета олимпийского огня пройдет через 17 городов и провинций, в ней примут участие 7,5 тысячи факелоносцев. Общая протяженность маршрута составит 2018 километров.

Кто будет последним факелоносцем и зажжет огонь на церемонии открытия на данный момент неизвестно.

Олимпиада в Пхенчхане пройдет с 9 по 26 февраля.
Олимпиада-2018, олимпийский огонь

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Р-спорт

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