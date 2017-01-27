Зажигательный танец теннисисток, выигравших первый в 2017 году "Шлем" (видео)
Американка Маттек-Сандс и чешка Шафаржова станцевали после победы в парном разряде Australian Open
Американская теннисистка Бетани Маттек-Сандс и чешка Люция Шафаржова стали победительницами проходящего в Мельбурне Открытого чемпионата Австралии по теннису в парном разряде. Этот турнир – первый в 2017 году из серии "Большого шлема".
После матча теннисистки станцевали перед трибуной журналистов.
Чешско-американский дуэт выиграл Australian Open в парном разряде (фото)
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