Зажигательный танец теннисисток, выигравших первый в 2017 году "Шлем" (видео) Сегодня, 11:42 Просмотров: ...

Американка Маттек-Сандс и чешка Шафаржова станцевали после победы в парном разряде Australian Open

Американская теннисистка Бетани Маттек-Сандс и чешка Люция Шафаржова стали победительницами проходящего в Мельбурне Открытого чемпионата Австралии по теннису в парном разряде. Этот турнир – первый в 2017 году из серии "Большого шлема". После матча теннисистки станцевали перед трибуной журналистов. Чешско-американский дуэт выиграл Australian Open в парном разряде (фото)