Зажигательный танец теннисисток, выигравших первый в 2017 году "Шлем" (видео)

Сегодня, 11:42

Американка Маттек-Сандс и чешка Шафаржова станцевали после победы в парном разряде Australian Open


Американская теннисистка Бетани Маттек-Сандс и чешка Люция Шафаржова стали победительницами проходящего в Мельбурне Открытого чемпионата Австралии по теннису в парном разряде. Этот турнир – первый в 2017 году из серии "Большого шлема".

После матча теннисистки станцевали перед трибуной журналистов.

Чешско-американский дуэт выиграл Australian Open в парном разряде (фото)
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Источники:

Сегодня|Спорт, YouTube

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