Впервые в одиночных финалах турниров "Большого шлема" все игроки старше 30 лет

У женщин трофей разыграют сестры Уильямс, у мужчин – Федерер и Надаль

Впервые в Открытой эре в одиночных финалах турниров "Большого шлема" сыграют четыре теннисиста, которым уже исполнилось 30 лет.

В женском финале встретятся американки сестры Уильямс. Старшей Венус 36 лет, младшей Серене – 35 лет. Их матч пройдет в субботу.

У мужчин за титул поборются швейцарец Роджер Федерер, ему 35 лет. Его соперником после пятисетового матча-марафона с болгарином Григором Димитровым стал испанец Рафаэль Надаль.



Он самый младший из финалистов – всего 30 лет. Мужской финал Федерер – Надаль запланирован на воскресенье.