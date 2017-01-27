Впервые в одиночных финалах турниров "Большого шлема" все игроки старше 30 лет

Сегодня, 17:55

У женщин трофей разыграют сестры Уильямс, у мужчин – Федерер и Надаль

Надаль стал последним финалистом АО-2017. Фото AFP
Надаль стал последним финалистом АО-2017. Фото AFP

Впервые в Открытой эре в одиночных финалах турниров "Большого шлема" сыграют четыре теннисиста, которым уже исполнилось 30 лет.

В женском финале встретятся американки сестры Уильямс. Старшей Венус 36 лет, младшей Серене – 35 лет. Их матч пройдет в субботу.

У мужчин за титул поборются швейцарец Роджер Федерер, ему 35 лет. Его соперником после пятисетового матча-марафона с болгарином Григором Димитровым стал испанец Рафаэль Надаль.

Он самый младший из финалистов – всего 30 лет. Мужской финал Федерер – Надаль запланирован на воскресенье.
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Championat.ru

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