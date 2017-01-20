В США уволили комментатора, назвавшего теннисистку "гориллой"
58-летний эксперт в прямом эфире сравнил Венус Уильямс с "гориллой"
Телеканал ESPN уволил американского комментатора Дуга Адлера, сравнившего американскую теннисистку Венус Уильямс с гориллой во время матча Открытого чемпионата Австралии.
Адлер допустил данное сравнение во время матча второго круга Australian Open-2017 между Уильямс-старшей и швейцаркой Штефани Фегеле (6:3, 6:2). Заявления 58-летнего комментатора и бывшего теннисиста вызвали шквал критики в адрес канала в интернете.
Сам Адлер заявил, что сказал в эфире не "gorilla" (горилла), а "guerrilla" (партизан). ESPN уволил комментатора, заявив, что он "должен был быть более осторожным при выборе слов".
Вы сейчас просматриваете новость "В США уволили комментатора, назвавшего теннисистку "гориллой"". Другие Новости тенниса смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии