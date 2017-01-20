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В США уволили комментатора, назвавшего теннисистку "гориллой" http://www.segodnya.ua/img/article/7902/88_main.1484928258.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7902/88_tn.1484928258.jpg Теннис 58-летний эксперт в прямом эфире сравнил Венус Уильямс с "гориллой"

В США уволили комментатора, назвавшего теннисистку "гориллой"

Сегодня, 18:04

58-летний эксперт в прямом эфире сравнил Венус Уильямс с "гориллой"

Венус Уильямс. Фото AFP
Венус Уильямс. Фото AFP

Телеканал ESPN уволил американского комментатора Дуга Адлера, сравнившего американскую теннисистку Венус Уильямс с гориллой во время матча Открытого чемпионата Австралии.

Адлер допустил данное сравнение во время матча второго круга Australian Open-2017 между Уильямс-старшей и швейцаркой Штефани Фегеле (6:3, 6:2). Заявления 58-летнего комментатора и бывшего теннисиста вызвали шквал критики в адрес канала в интернете.

Сам Адлер заявил, что сказал в эфире не "gorilla" (горилла), а "guerrilla" (партизан). ESPN уволил комментатора, заявив, что он "должен был быть более осторожным при выборе слов".
комментатор, Венус Уильямс, теннисистка

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Источник:

AFP

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