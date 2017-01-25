Украинка стала самой молодой участницей 1/4 финала юниорского Australian Open

Помимо первой ракетки страны Элины Свитолиной, которая прокладывает себе дорогу в миксте, под 11 номером на нынешнем Australian Open была посеяна еще одна украинка, Марта Костюк, правда, в турнире юниорок. В ночь на среду 14-летняя киевлянка обыграла британку Джоди Анну Баррейдж – 6:7, 6:1, 6:4 и стала самой юной участницей 1/4 финала. Помимо Костюк, в топ-8 нет больше ни одной теннисистки 2002 года рождения или младше.

Восходящая звездочка нашего тенниса, которую с детства тренирует мама, заявила о себе в конце 2015-го, выиграв сразу два значимых турнира – Eddie Herr International и Orange Bowl. В 2016-м Марта завоевала во Франции титул на престижном юношеском турнире Les Petits As в Тарбе, повторив достижение россиянки Анастасии Потаповой годичной давности – победа на крупнейших юношеских турнирах в возрастной категории до 14 лет.

Сейчас Марта сотрудничает не с кем-нибудь, а с хорватом Иваном Любичичем – нынешним наставником 17-кратного победителя турниров "Большого шлема" Роджера Федерера. "Мы с ним подписали контракт, и я горда, что есть возможность находиться в такой команде, – говорит Костюк. – Они мне помогают. Благодаря Ивану я могу общаться с Федерером на "Больших шлемах", где он тоже присутствует". Хотя Марта с детства болела за серба Новака Джоковича, теперь она больше переживает за него. В женском туре симпатизирует румынке Симоне Халеп и испанке Гарбинье Мугурусе. Любимое покрытие у киевлянки – грунт: "Я с детства тренировалась на грунте. У меня грунтовый стиль. Мне нравится менять темп игры", – говорит украинка, но для турниров с одногодками выбирает хард.

В октябре Марта дошла до 1/4-й на турнире ITF и набрала первые два очка WTA.

Тем временем во взрослой сетке АО разгораются нешуточные страсти. Женский финал вполне может стать семейным. Уже вышла в 1/2 старшая из сестер Уильямс – Венус, за час и 47 минут оставив за бортом обидчицу Свитолиной россиянку Анастасию Павлюченкову 6:4, 7:6. Для 36-летней Винус это первый полуфинал на АО за последние 14 лет. Серена за место в топ-4 утром билась с британкой Контой.

После поражения №1 ATP британца Энди Маррея все только и говорят о классическом финале между экс-первыми ракетками – швейцарцем Федерером и испанцем Надалем. И ближе к нему сейчас Роджер, в 1/4 переигравший одну из сенсаций этого АО, как раз обидчика Маррея, немца Мишу Зверева – 6:1, 7:5, 6:2. "В Мельбурне я узнал, что если собраться, много работать, то в итоге у тебя будет шанс себя показать", – резюмировал Миша. А Федерер раскрыл тайну мотивации в Мельбурне: "Мои дочери сказали: "Папа, пожалуйста, не проигрывай. Мы не хотим уезжать из Австралии". В полуфинале нас ждет швейцарский междусобойчик Федерера и Стэна Вавринки, который выбил француза Жо-Вильфреда Тсонга – 7:6, 6:4, 6:3. "Если бы мне сказали, что я сыграю со Стэном в полуфинале, я бы не поверил, что до него дойду. Стэн – да, но не я. Несколько дней назад я даже не знал, что он в моей секции сетки", – признался Роджер, который дошел до 1/2 и в прошлом году, уступив там Джоковичу, а вот Стэн в 2016-м сошел с дистанции в 1/8-й. Счет личных встреч 18:3 в пользу Роджера.