Украина проиграла Португалии в Кубке Дэвиса

Вчера, 19:36

Наша команда будет бороться за сохранение прописки в Первой группе

Фото sapronov-tennis.org
Фото sapronov-tennis.org

В матче второго круга соревнований в Первой группе Евро-Африканской зоны Украина проиграла команде Португалии 1:3.

В первом матче третьего дня матча Артем Смирнов в упорной борьбе уступил 37-й ракетке мира Жуану Соузе – 6:7(3), 6:7(2), 2:6.

Таким образом, 15-17 сентября Португалия поспорит за место в Мировой группе, а сборная Украины поедет в Израиль, где сыграет матч первого раунда плей-офф Первой группы.

В случае победы, украинцы сохранят прописку в Первой группе, в случае поражения – в октябре еще раз попытаются не опуститься во 2-ю группу – в матче против команды, проигравшей в поединке Румыния – Австрия (в любом случае украинцы сыграют в гостях).
теннис, Кубок Дэвиса, сборная Украины по теннису, Артем Смирнов

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Источник:

sapronov-tennis.org

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