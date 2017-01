Теннисисты во главе с Федерером взорвали сеть исполнением песни "Hard to Say I'm Sorry" (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7905/96_main.1485092611.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7905/96_tn.1485092611.jpg 2017-01-22T15:43:28+02:00 Теннис "Организуем свой бойз-бенд", – пошутил экс-первая рактека мира Роджер Федерер

Теннисисты во главе с Федерером взорвали сеть исполнением песни "Hard to Say I'm Sorry" (видео)

"Организуем свой бойз-бенд", – пошутил экс-первая рактека мира Роджер Федерер

Федерер, Димитров и Хаас записали свое пение на видео

Перед стартом матчей 1/8 финала Открытого чемпионата Австрилии известные теннисисты – швейцарец Роджер Федерер, болгарин Григор Димитров и немец Томми Хаас исполнили песню "Hard to Say I'm Sorry" американской рок-группы Chicago.

"Организуем свой бойз-бенд", – пошутил Роджер.

За день видео только в Instagram Федерера собрало более полумиллиона просмотров и четырех тысяч комментариев!

Напомним, что сегодня Федерер обыграл Кэя Нисикори и вышел в четвертьфинал Australian Open.

We're starting a boy band #NOTNSYNC @grigordimitrov @tommyhaasofficial @davidfoster

Видео опубликовано Roger Federer (@rogerfederer) Янв 20 2017 в 6:37 PST