Теннисисты во главе с Федерером взорвали сеть исполнением песни "Hard to Say I'm Sorry" (видео)
"Организуем свой бойз-бенд", – пошутил экс-первая рактека мира Роджер Федерер
Перед стартом матчей 1/8 финала Открытого чемпионата Австрилии известные теннисисты – швейцарец Роджер Федерер, болгарин Григор Димитров и немец Томми Хаас исполнили песню "Hard to Say I'm Sorry" американской рок-группы Chicago.
"Организуем свой бойз-бенд", – пошутил Роджер.
За день видео только в Instagram Федерера собрало более полумиллиона просмотров и четырех тысяч комментариев!
Напомним, что сегодня Федерер обыграл Кэя Нисикори и вышел в четвертьфинал Australian Open.
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