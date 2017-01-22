Теннисисты во главе с Федерером взорвали сеть исполнением песни "Hard to Say I'm Sorry" (видео)

Перед стартом матчей 1/8 финала Открытого чемпионата Австрилии известные теннисисты – швейцарец Роджер Федерер, болгарин Григор Димитров и немец Томми Хаас исполнили песню "Hard to Say I'm Sorry" американской рок-группы Chicago.

"Организуем свой бойз-бенд", – пошутил Роджер.

За день видео только в Instagram Федерера собрало более полумиллиона просмотров и четырех тысяч комментариев!

Напомним, что сегодня Федерер обыграл Кэя Нисикори и вышел в четвертьфинал Australian Open.