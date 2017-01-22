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Теннисисты во главе с Федерером взорвали сеть исполнением песни "Hard to Say I'm Sorry" (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7905/96_main.1485092611.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7905/96_tn.1485092611.jpg Теннис "Организуем свой бойз-бенд", – пошутил экс-первая рактека мира Роджер Федерер

Теннисисты во главе с Федерером взорвали сеть исполнением песни "Hard to Say I'm Sorry" (видео)

Сегодня, 15:43

"Организуем свой бойз-бенд", – пошутил экс-первая рактека мира Роджер Федерер

Федерер, Димитров и Хаас записали свое пение на видео
Федерер, Димитров и Хаас записали свое пение на видео

Перед стартом матчей 1/8 финала Открытого чемпионата Австрилии известные теннисисты – швейцарец Роджер Федерер, болгарин Григор Димитров и немец Томми Хаас исполнили песню "Hard to Say I'm Sorry" американской рок-группы Chicago.

"Организуем свой бойз-бенд", – пошутил Роджер.

За день видео только в Instagram Федерера собрало более полумиллиона просмотров и четырех тысяч комментариев!

Напомним, что сегодня Федерер обыграл Кэя Нисикори и вышел в четвертьфинал Australian Open.

We're starting a boy band #NOTNSYNC @grigordimitrov @tommyhaasofficial @davidfoster

Видео опубликовано Roger Federer (@rogerfederer)

теннисист, Australian Open, Роджер Федерер, Григор Димитров

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Источник:

Сегодня|Спорт

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