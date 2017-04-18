Теннисистка Петра Квитова заявилась на первый турнир после ранения

Сегодня, 13:59

Спортсменка планирует выступить на Ролан Гаррос

Петра Квитова. Фото AFP
Петра Квитова. Фото AFP

Чешская теннисистка Петра Квитова собирается выступить на турнире "Большого шлема" в Париже. Экс-первая ракетка мира заявилась на Ролан Гаррос.

"Надеюсь, моя новость порадует вас. Мое имя появится в списке участников Ролан Гаррос завтра.

Хочется использовать возможность, чтобы выступить на одном из моих любимых турниров. К сожалению, это не гарантирует моего участия, но я сделаю все возможное, чтобы все получилось", – написала Квитова в соцсетях.

В декабре 2016 года теннисистка дома подверглась нападению, в результате которого была ранена ножом в левую руку. Она перенесла операцию и не выходила на корт в 2017 году.
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Источник:

Eurosport

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