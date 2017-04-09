Теннисист совершил невероятный удар с трибун в матче Кубка Дэвиса

Вчера, 08:33

Француз Маю заслужил шквал аплодисментов

Маю не верит своим глазам. Фото AFP
Маю не верит своим глазам. Фото AFP

Николя Маю совершил нереальный сэйв в парном матче Кубка Дэвиса между Францией и Великобританией. Француз спас три мяча подряд, последний из которых достал уже на трибунах. Розыгрыш все равно остался за англичанами, но Маю заслужил шквал аплодисментов.

Николя Маю и Жюльен Беннето одержали победу над Домиником Инглотом и Джейми Марреем со счетом – 7:6(7), 5:7, 7:5, 7:5.

Сборная Франции досрочно вышла в полуфинал Кубка Дэвиса, обыграв британцев – 3-0.
теннис, Кубок Дэвиса

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Источник:

Eurosport

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