Теннисист совершил невероятный удар с трибун в матче Кубка Дэвиса

Николя Маю совершил нереальный сэйв в парном матче Кубка Дэвиса между Францией и Великобританией. Француз спас три мяча подряд, последний из которых достал уже на трибунах. Розыгрыш все равно остался за англичанами, но Маю заслужил шквал аплодисментов.

Николя Маю и Жюльен Беннето одержали победу над Домиником Инглотом и Джейми Марреем со счетом – 7:6(7), 5:7, 7:5, 7:5.



Сборная Франции досрочно вышла в полуфинал Кубка Дэвиса, обыграв британцев – 3-0.

How did he get that??? @nmahut returns a smash from Row Z!! pic.twitter.com/mC86ZcW0To