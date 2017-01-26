Свитолина вышла в полуфинал Australian Open в миксте
Соперники украино-австралийского дуэта отказались от дальнейшего участия в турнире
Украинская теннисистка Элина Свитолина сыграет в полуфинале соревнований в смешанном разряде на Открытом чемпионате Австралии.
В четвертьфинале Свитолина вместе с австралийцем Крисом Гучьоне должны были встретиться с первыми сеяными – американцами Бетани Маттек-Сэндс и Майком Брайаном, но последние отказались от дальнейшего участия в турнире.
За выход в финал украинско-австралийская пара поспорит с американско-колумбийским дуэтом Спирс/Сабал.
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