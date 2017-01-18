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Свитолина уверенно вышла в третий раунд Australian Open http://www.segodnya.ua/img/article/7892/71_main.1484726150.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7892/71_tn.1484726150.jpg Теннис Следующей соперницей первой ракетки Украины станет российская теннисистка Анастасия Павлюченкова

Свитолина уверенно вышла в третий раунд Australian Open

Сегодня, 09:55

Следующей соперницей первой ракетки Украины станет российская теннисистка Анастасия Павлюченкова

Элина Свитолина. Фото AFP
Элина Свитолина. Фото AFP

Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в третий круг Открытого чемпионата Австралии.

В матче второго раунда харьковчанка, посеянная под 11 номером, одержала уверенную победу над Джулией Боузрап из США – 6:4, 6:1.

Следующей соперницей Элины станет российская теннисистка Анастасия Павлюченкова (24). Это будет четвертая очная встреча между теннисистками счет личных встреч пока 2-1 в пользу россиянки, однако последний матч – в 2016 году на турнире в Токио выиграла Свитолина со счетом 7-6(5) 6-4.

Свитолина сыграет в третьем раунде турнира в третий раз в профессиональной карьере.
теннис, Элина Свитолина, Australian Open

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Источник:

sapronov-tennis.org

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