Свитолина уверенно вышла в третий раунд Australian Open

Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в третий круг Открытого чемпионата Австралии.

В матче второго раунда харьковчанка, посеянная под 11 номером, одержала уверенную победу над Джулией Боузрап из США – 6:4, 6:1.

Следующей соперницей Элины станет российская теннисистка Анастасия Павлюченкова (24). Это будет четвертая очная встреча между теннисистками счет личных встреч пока 2-1 в пользу россиянки, однако последний матч – в 2016 году на турнире в Токио выиграла Свитолина со счетом 7-6(5) 6-4.

Свитолина сыграет в третьем раунде турнира в третий раз в профессиональной карьере.