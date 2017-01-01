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Свитолина проиграла в парном турнире в Брисбене http://www.segodnya.ua/img/article/7850/58_main.1483270114.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7850/58_tn.1483270114.jpg Теннис Украинка выступала в паре с Сарой Эррани

Свитолина проиграла в парном турнире в Брисбене

Сегодня, 13:28

Украинка выступала в паре с Сарой Эррани

Элина Свитолина. Фото AFP
Элина Свитолина. Фото AFP

Первая ракетка Украины Элина Свитолина не смогла выйти во второй раунд парного турнира в Брисбене.

В поединке первого круга украинка, выступающая в паре с Сарой Эррани из Италии, проиграла дуэту Саманта Стосур (Австралия) / Чжан Шуай (Китай) – 6:1, 4:6, 5:10.

Впереди у Свитолиной стартовый поединок в одиночном разряде против чемпионки Олимпиады-2016 Моники Пуиг из Пуэрто-Рико.
теннис, Элина Свитолина

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Источник:

Сегодня|Спорт

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