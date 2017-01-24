Стэн Вавринка первым вышел в полуфинал Australian Open
В 1/4 финала швейцарец обыграл француза Цонгу
Швейцарец Стэн Вавринка стал первым полуфиналистом Открытого чемпионата Австралии по теннису.
В четвертьфинале Вавринка обыграл в трех сетах француза Жо-Уилфрида Цонгу – 7:6 (7:2), 6:4, 6:3.
В полуфинале Вавринка сыграет с победителем матча Роджер Федерер (Швейцария, 17) – Миша Зверев (Германия).
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