Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости спорта Новости тенниса
Стэн Вавринка первым вышел в полуфинал Australian Open http://www.segodnya.ua/img/article/7911/30_main.1485244453.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7911/30_tn.1485244453.jpg Теннис В 1/4 финала швейцарец обыграл француза Цонгу

Стэн Вавринка первым вышел в полуфинал Australian Open

Сегодня, 09:54

В 1/4 финала швейцарец обыграл француза Цонгу

Вавринка уверенно выиграл четвертьфинал. Фото AFP
Вавринка уверенно выиграл четвертьфинал. Фото AFP

Швейцарец Стэн Вавринка стал первым полуфиналистом Открытого чемпионата Австралии по теннису.

В четвертьфинале Вавринка обыграл в трех сетах француза Жо-Уилфрида Цонгу – 7:6 (7:2), 6:4, 6:3.

В полуфинале Вавринка сыграет с победителем матча Роджер Федерер (Швейцария, 17) – Миша Зверев (Германия).
теннис, Australian Open, Большой шлем, Стэн Вавринка

Вы сейчас просматриваете новость "Стэн Вавринка первым вышел в полуфинал Australian Open". Другие Новости тенниса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.