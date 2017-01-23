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Стаховский выйдет на корт впервые с ноября прошлого года http://www.segodnya.ua/img/article/7910/2_main.1485188273.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7910/2_tn.1485188273.jpg Теннис Украинец готовится к участию в челленджере во Франции

Стаховский выйдет на корт впервые с ноября прошлого года

Сегодня, 18:17

Украинец готовится к участию в челленджере во Франции

Сергей Стаховский. Фото AFP
Сергей Стаховский. Фото AFP

Сергей Стаховский вернется на корт в конце января. Первым турниром 2017 года для украинца, который занимает 111-е место в рейтинге ATP, будут соревнования серии Challenger Open de Rennes во Франции.

Стаховский получил четвертый номер посева и проведет матч с одним из победителей квалификации. Сам турнир будет проходить с 24 по 29 января. Его призовой фонд составляет 85 тысяч евро.

Последний раз Стаховский выходил на корт на челленджере в Италии в конце ноября, где дошел до полуфинала. В межсезонье украинец получил травму, из-за чего пропустил Australian Open.
теннис, Сергей Стаховский

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