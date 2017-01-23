Стаховский выйдет на корт впервые с ноября прошлого года

Украинец готовится к участию в челленджере во Франции

Сергей Стаховский вернется на корт в конце января. Первым турниром 2017 года для украинца, который занимает 111-е место в рейтинге ATP, будут соревнования серии Challenger Open de Rennes во Франции.

Стаховский получил четвертый номер посева и проведет матч с одним из победителей квалификации. Сам турнир будет проходить с 24 по 29 января. Его призовой фонд составляет 85 тысяч евро.

Последний раз Стаховский выходил на корт на челленджере в Италии в конце ноября, где дошел до полуфинала. В межсезонье украинец получил травму, из-за чего пропустил Australian Open.