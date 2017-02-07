Стаховский вылетел в первом раунде "челленджера" в Будапеште

Сегодня, 19:55

Третья ракетка Украины уступил второй ракетке Словении Блажу Кавчичу

Сергей Стаховский. Фото Instagram
Сергей Стаховский. Фото Instagram

Третий по рейтингу украинский теннисист Сергей Стаховский (№108 в мире) проиграл в первом раунде турнира серии "челленджер" в столице Венгрии Будапеште. Стаховский уступил второй ракетке Словении Блажу Кавчичу (№170 в мире) со счетом 6:3, 3:6, 4:6.

Участие в турнире принесло Стаховскому 660 евро призовых, но ни одного очка в рейтинг АТР.

Ранее сегодня Илья Марченко пробился во второй круг турнира АТР в Монпелье, Франция.
теннисист, Сергей Стаховский

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Сегодня|Спорт

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