Стаховский на турнире в Марокко уступил 385-й ракетке мира

Украинский теннисист покидает турнир в Марракеше уже после первого раунда

Украинский теннисист Сергей Стаховский не смог преодолеть стартовый барьер на турнире ATP в Марракеше, Марокко.

В матче первого раунда киевлянин уступил испанскому теннисисту Томми Робредо – 4:6, 4:6.

В начале каждой партии у украинца были шансы сделать брейк, однако Робредо отыгрывал брейкпойнты. В обоих сетах Робредо сумел сделать брейки в 9-м гейме и затем подать на сет.

Отметим, что испанец в свое время входил в топ-5 рейтинга АТР, а сейчас занимает 385-е место.