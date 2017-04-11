Стаховский на турнире в Марокко уступил 385-й ракетке мира

Вчера, 19:11

Украинский теннисист покидает турнир в Марракеше уже после первого раунда

Сергей Стаховский. Фото AFP
Сергей Стаховский. Фото AFP

Украинский теннисист Сергей Стаховский не смог преодолеть стартовый барьер на турнире ATP в Марракеше, Марокко.

В матче первого раунда киевлянин уступил испанскому теннисисту Томми Робредо – 4:6, 4:6.

В начале каждой партии у украинца были шансы сделать брейк, однако Робредо отыгрывал брейкпойнты. В обоих сетах Робредо сумел сделать брейки в 9-м гейме и затем подать на сет.

Отметим, что испанец в свое время входил в топ-5 рейтинга АТР, а сейчас занимает 385-е место.
теннис, Сергей Стаховский, Томми Робредо

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Источник:

sapronov-tennis.org

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