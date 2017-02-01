Составы сборных Украины и Австралии на матч Кубка Федерации

Сегодня, 16:07

Поединок женских сборных по теннису пройдет 11-12 февраля в Харькове

Предварительный состав сборной Австралии. Фото twitter.com/FedCup
Предварительный состав сборной Австралии. Фото twitter.com/FedCup

Стали известные предварительные составы теннисных сборных Украины и Австралии на матч Второй мировой группы Кубка Федерации, который состоится в Харькове 11-12 февраля.

Напомним, что капитаны обеих команд смогут сделать две замены в первоначальной заявке не позднее, чем за час до начала церемонии жеребьевки, которая состоится в пятницу, 10 февраля.

Украина: Австралия:
Элина Свитолина
Леся Цуренко
Надежда Киченок
Ольга Савчук
Капитан: Михаил Филима		 Дарья Гаврилова
Эшли Барти
Арина Родионова
Кейси Дельаква
Капитан: Алисия Молик
Кубок Федерации, сборная Украины по теннису

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Источник:

sapronov-tennis.org

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