Составы сборных Украины и Австралии на матч Кубка Федерации
Поединок женских сборных по теннису пройдет 11-12 февраля в Харькове
Стали известные предварительные составы теннисных сборных Украины и Австралии на матч Второй мировой группы Кубка Федерации, который состоится в Харькове 11-12 февраля.
Напомним, что капитаны обеих команд смогут сделать две замены в первоначальной заявке не позднее, чем за час до начала церемонии жеребьевки, которая состоится в пятницу, 10 февраля.
|Украина:
|Австралия:
|Элина Свитолина
Леся Цуренко
Надежда Киченок
Ольга Савчук
Капитан: Михаил Филима
|Дарья Гаврилова
Эшли Барти
Арина Родионова
Кейси Дельаква
Капитан: Алисия Молик
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