Составы сборных Украины и Австралии на матч Кубка Федерации

Стали известные предварительные составы теннисных сборных Украины и Австралии на матч Второй мировой группы Кубка Федерации, который состоится в Харькове 11-12 февраля.

Напомним, что капитаны обеих команд смогут сделать две замены в первоначальной заявке не позднее, чем за час до начала церемонии жеребьевки, которая состоится в пятницу, 10 февраля.