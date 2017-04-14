Шарапова считает, что ее должны были лично предупредить о внесении мельдония в список допинга

Сегодня, 13:59

Шарапова обвинила Международную федерацию тенниса в том, что ее не предупредили о запрете мельдония

Мария Шарапова скоро вернется на корт. Фото Instagram
Мария Шарапова скоро вернется на корт. Фото Instagram

Россиянка Мария Шарапова подчеркнула, что Международная федерация тенниса (ITF) также несет ответственность за ее отстранение от игры. В прошлом году Шарапова была дисквалифицирована на два года за употребление мельдония, но позже Спортивный арбитражный суд (CAS) в октябре сократил ее отстранение до 15 месяцев.

Почему ко мне не подошел один из чиновников ITF, чтобы в частной беседе уведомить о новых запрещенных веществах? – цитирует The Times Шарапову. – В конечном итоге получилось так, что я сама оказалась виноватой в сложившихся обстоятельствах. На протяжении семи лет я получала разрешения на использование определенных веществ, в связи с чем и не подумала, что их могут внести в список запретных".

Через две недели Мария Шарапова должна сыграть в первом турнире после дисквалификации.
допинг, Мария Шарапова

Вы сейчас просматриваете новость "Шарапова считает, что ее должны были лично предупредить о внесении мельдония в список допинга". Другие Новости тенниса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

СЭ

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования