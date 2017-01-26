Сестры Уильямс в девятый раз разыграют финал турнира "Большого шлема"

Американские теннисистки поборются за победу на Australian Open

Американки Серена и Венус Уильямс вышли в финал Australian Open-2017. Таким образом, они разыграют девятый финал турнира "Большого шлема".

На данный момент в личном противостоянии в финалах "Шлемов" младшая из сестер - Серена ведет со счетом 6:2.

В последний раз сестры Уильямс играли в финале турнира "Большого Шлема" на Уимблдоне в 2009 году. Первый финал между сестрами произошел 16 лет назад на US Open-2001.

В полуфинале Венус обыграла свою соотечественницу Коко Вандевей – 6:7(3), 6:2, 6:3, а Серена разгромила хорватку Мирьяну Лючич-Барони – 6:2, 6:1.