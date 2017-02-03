Сергей Стаховский проиграл в четвертьфинале "челленджера" в Кемпере

Сегодня, 22:42

Третий по рейтингу украинский теннисист проиграл девятой ракетке Германии

Сергей Стаховский. Фото AFP
Сергей Стаховский. Фото AFP

Третья ракетка Украины Сергей Стаховский прекратил свое выступление на "челленджере" с призовым фондом 43 000 евро в Кемпере, Франция.

В четвертьфинальном матче стаховский, посеянный на турнире под третьим номером, уступил восьмой ракетке турнира немцу Петеру Гойовчику со счетом 5:7, 6:7.

Напомним, что в рейтинге АТР Сергей Стаховский занимает 111-е место. Петер Гойовчик идет в рейтинге на 162-м месте.
теннисист, Сергей Стаховский

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Источник:

Сегодня|Спорт

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