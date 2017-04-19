Серену Уильямс в ультракоротких шортах носит на руках жених
Теннисистка из-за травмы взяла паузу в выступлениях
Знаменитая теннисистка Серена Уильямс выложила в соцсети романтическую фотографию с побережья. На фото Серену носит на руках ее жених Алексис Оганян.
Фотография вызвала бурю восторга у ее подписчиков, собрав около 170 тысяч лайков.
Оганян, сооснователь интернет-компании Reddit армянского происхождения. Пара встречается два года и уже объявила о помолвке.
Серена сейчас из-за травмы взяла перерыв в выступлениях.
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