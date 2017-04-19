Серену Уильямс в ультракоротких шортах носит на руках жених

Сегодня, 19:48

Теннисистка из-за травмы взяла паузу в выступлениях

Серена Уильямс пока отдыхает. Фото AFP
Серена Уильямс пока отдыхает. Фото AFP

Знаменитая теннисистка Серена Уильямс выложила в соцсети романтическую фотографию с побережья. На фото Серену носит на руках ее жених Алексис Оганян.

Фотография вызвала бурю восторга у ее подписчиков, собрав около 170 тысяч лайков. 

Оганян, сооснователь интернет-компании Reddit армянского происхождения. Пара встречается два года и уже объявила о помолвке.

Серена сейчас из-за травмы взяла перерыв в выступлениях.

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теннис, Серена Уильямс, теннисистка

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Источник:

Сегодня|Спорт

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