ФОТОФАКТ. Серена Уильямс заявила, что ждет ребенка, а потом удалила запись из соцсетей
Американская теннисистка помолвлена с бизнесменом Алексисом Оганяном
Одна из лучших теннисисток мира американка Серена Уильямс объявила, что ждет ребенка. 23-кратная победительница турниров серии "Большого шлема" выложила в социальной сети Snapchat фотографию с подписью "20 недель". Позднее эта запись была удалена со страницы Серены. Если информация о сроке беременности подтвердится, то это означает, что она выиграла Australian Open-2017, уже будучи беременной.
В конце декабря 2016 года Серена получила предложение руки и сердца от американского бизнесмена армянского происхождения Алексиса Оганяна. Молодые люди начали встречаться осенью 2015 года.
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