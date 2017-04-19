ФОТОФАКТ. Серена Уильямс заявила, что ждет ребенка, а потом удалила запись из соцсетей

Одна из лучших теннисисток мира американка Серена Уильямс объявила, что ждет ребенка. 23-кратная победительница турниров серии "Большого шлема" выложила в социальной сети Snapchat фотографию с подписью "20 недель". Позднее эта запись была удалена со страницы Серены. Если информация о сроке беременности подтвердится, то это означает, что она выиграла Australian Open-2017, уже будучи беременной.

В конце декабря 2016 года Серена получила предложение руки и сердца от американского бизнесмена армянского происхождения Алексиса Оганяна. Молодые люди начали встречаться осенью 2015 года.