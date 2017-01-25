Серена Уильямс вышла в полуфинал Australia Open (фото)

Сегодня, 10:52

За выход в финал Серена Уильямс сразится с Мирьяной Лучич-Барони

Американская теннисистка вторая ракетка мира на данный момент Серена Уильямс стала полуфиналисткой проходящего в Мельбурне первого турнира серии "Большого шлема" в сезоне – Открытого чемпионата Австралии.

Вторая ракетка турнира в четвертьфинальном матче нанесла поражение девятой сеяной британке Йоханне Конте – 6:2, 6:3.

В другом четвертьфинале хорватка Мирьяна Лучич-Барони сломила сопротивление пятой ракетки турнира чешки Каролины Плишковой – 6:4, 3:6, 6:4. На корте соперницы провели 1 час 47 минут.

В полуфинале Серена Уильямс и Лучич-Барони встретятся друг с другом.
Серена Уильямс, Australian Open, теннисистка, Йоханна Конта

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AFP

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