Серена Уильямс вышла в полуфинал Australia Open (фото) Сегодня, 10:52 Просмотров: ...

За выход в финал Серена Уильямс сразится с Мирьяной Лучич-Барони

























Американская теннисистка вторая ракетка мира на данный момент Серена Уильямс стала полуфиналисткой проходящего в Мельбурне первого турнира серии "Большого шлема" в сезоне – Открытого чемпионата Австралии. Вторая ракетка турнира в четвертьфинальном матче нанесла поражение девятой сеяной британке Йоханне Конте – 6:2, 6:3. В другом четвертьфинале хорватка Мирьяна Лучич-Барони сломила сопротивление пятой ракетки турнира чешки Каролины Плишковой – 6:4, 3:6, 6:4. На корте соперницы провели 1 час 47 минут. В полуфинале Серена Уильямс и Лучич-Барони встретятся друг с другом.