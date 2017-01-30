Серена Уильямс вернула себе звание первой ракетки мира, Свитолина сохранила 13-е место

Сегодня, 09:38

Катерина Козлова вернулась в топ-100 рейтинга WTA

Серена Уильямс выиграла Australian Open. Фото AFP
Серена Уильямс выиграла Australian Open. Фото AFP

Сегодня был обновлен рейтинг WTA. Первая ракетка Украины харьковчанка Элина Свитолина сохранила за собой 13-ю позицию, киевлянка Леся Цуренко опустилась на 54-е место, Катерина Бондаренко – на 81. Катерина Козлова поднялась на 99-е место. вернувшись в топ-100.

Ангелина Калинина преодолела более 300 строчек мировой классификации теперь занимает 410 позицию (ее положение в рейтинге значительно улучшится через неделю, когда в зачет попадут очки, заработанные киевлянкой на турнире в Весли-Чапел).

Американка Серена Уильямс, выигравшая в субботу Australian Open, вернулась на первое место в рейтинге.

Топ-10 рейтинга WTA на 30 января:

1 (2). Серена Уильямс (США) – 7780 очков

2 (1). Анжелик Кербер (Германия) – 7115

3 (5). Каролина Плишкова (Чехия) – 5270

4 (4). Симона Халеп (Румыния) – 5073

5 (6). Доминика Цибулкова (Словакия) – 4985

6 (3). Агнешка Радванска (Польша) – 4915

7 (7). Гарбин Мугуруса (Испания) – 4720

8 (10). Светлана Кузнецова (Россия) – 3915

9 (8). Мэдисон Киз (США) – 3897

10 (9). Йоханна Конта (Великобритания) – 3705
Элина Свитолина, Леся Цуренко, Серена Уильямс, рейтинг WTA, Катерина Козлова, Катерина Бондаренко

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Источник:

sapronov-tennis.org

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