Серена Уильямс вернула себе звание первой ракетки мира, Свитолина сохранила 13-е место

Сегодня был обновлен рейтинг WTA. Первая ракетка Украины харьковчанка Элина Свитолина сохранила за собой 13-ю позицию, киевлянка Леся Цуренко опустилась на 54-е место, Катерина Бондаренко – на 81. Катерина Козлова поднялась на 99-е место. вернувшись в топ-100.

Ангелина Калинина преодолела более 300 строчек мировой классификации теперь занимает 410 позицию (ее положение в рейтинге значительно улучшится через неделю, когда в зачет попадут очки, заработанные киевлянкой на турнире в Весли-Чапел).

Американка Серена Уильямс, выигравшая в субботу Australian Open, вернулась на первое место в рейтинге.

Топ-10 рейтинга WTA на 30 января:

1 (2). Серена Уильямс (США) – 7780 очков

2 (1). Анжелик Кербер (Германия) – 7115

3 (5). Каролина Плишкова (Чехия) – 5270

4 (4). Симона Халеп (Румыния) – 5073

5 (6). Доминика Цибулкова (Словакия) – 4985

6 (3). Агнешка Радванска (Польша) – 4915

7 (7). Гарбин Мугуруса (Испания) – 4720

8 (10). Светлана Кузнецова (Россия) – 3915

9 (8). Мэдисон Киз (США) – 3897

10 (9). Йоханна Конта (Великобритания) – 3705