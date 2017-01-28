Серена Уильямс в шаге от абсолютного рекорда по победам в турнирах "Большого Шлема"

Сегодня, 12:46

После победы на Australian Open-2017 американка обошла немку Штеффи Граф

Серена Уильямс. Фото twitter.com/australianopen
Серена Уильямс. Фото twitter.com/australianopen

Американка Серена Уильямс, в финале Australian Open обыгравшая свою сестру Винус со счетом 6:4, 6:4, выиграла седьмой титул в Мельбурне и 23-й турнир "Большого шлема".

Таким образом, 35-летняя американка обошла немку Штеффи Граф по количеству "Шлемов", выигранных в Открытой эре (после 1968 года).

Также американка одержала 316 побед в матчах "Большого Шлема", что также является рекордом в Открытой эре.

Всего в истории тенниса только одна теннисистка выиграла больше "Шлемов" в одиночном разряде, чем Серена – Маргарет Корт, на счету которой 24 победы.

c3p-nxmumaarxn6
теннис, Серена Уильямс, Australian Open, Большой шлем, Штеффи Граф

Вы сейчас просматриваете новость "Серена Уильямс в шаге от абсолютного рекорда по победам в турнирах "Большого Шлема"". Другие Новости тенниса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Спорт сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Теннис

Серена Уильямс обыграла сестру в финале Australian Open

Сегодня, 12:14

Американка завоевала 23 трофей на турнирах "Большого Шлема"

Теннис

На трибунах. Сестра Венус и Серены Уильямс Иша Прайс и жених Серены Алексис Оганян. Фото AFP

Нестареющая классика: в финале Australian Open сыграют сестры Уильямс. Инфографика

Вчера, 10:38

Серена и Венус Уильямс в девятый раз сыграют в финале турнира "Большого шлема"

Теннис

Сестры Уильямс. Фото AFP

Сестры Уильямс в девятый раз разыграют финал турнира "Большого шлема"

26 Января, 09:54

Американские теннисистки поборются за победу на Australian Open

Теннис

Серена Уильямс - Йоханна Конте. Фото AFP

Серена Уильямс вышла в полуфинал Australia Open

25 Января, 10:52

За выход в финал Серена Уильямс сразится с Мирьяной Лучич-Барони

Теннис

Надаль стал последним четвертьфиналистом. Фото AFP

Определились все участники четвертьфинала Australian Open

23 Января, 15:44

На турнире не осталось первых ракеток мира

Теннис

14-летняя украинка Марта Костюк выиграла юниорский Australian Open

Сегодня, 09:44

Наша теннисистка стала самой молодой победительницей турнира "юниорского Шлема" за последние 8 лет

Теннис

Надаль стал последним финалистом АО-2017. Фото AFP

Впервые в одиночных финалах турниров "Большого шлема" все игроки старше 30 лет

Вчера, 17:55

У женщин трофей разыграют сестры Уильямс, у мужчин - Федерер и Надаль

Теннис

Рафаэль Надаль. Фото AFP

Надаль в пятичасовом матче обыграл Димитрова и вышел в финал Australian Open

Вчера, 15:45

В главном матче "Шлема" в Австралии сыграют Надаль и Федерер

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования