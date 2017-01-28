Серена Уильямс в шаге от абсолютного рекорда по победам в турнирах "Большого Шлема"
После победы на Australian Open-2017 американка обошла немку Штеффи Граф
Американка Серена Уильямс, в финале Australian Open обыгравшая свою сестру Винус со счетом 6:4, 6:4, выиграла седьмой титул в Мельбурне и 23-й турнир "Большого шлема".
Таким образом, 35-летняя американка обошла немку Штеффи Граф по количеству "Шлемов", выигранных в Открытой эре (после 1968 года).
Также американка одержала 316 побед в матчах "Большого Шлема", что также является рекордом в Открытой эре.
Всего в истории тенниса только одна теннисистка выиграла больше "Шлемов" в одиночном разряде, чем Серена – Маргарет Корт, на счету которой 24 победы.
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