Сборная Украины сыграет с Португалией в Кубке Дэвиса
Команды выступают в Первой группе Евро-Африканской зоны
Мужская сборная Украины по теннису получила соперника по второму раунду Первой группы Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса.
В первом раунде турнира Португалия досрочно обыграла Израиль и стала соперником нашей команды.
Матч между сборными Украины и Португалии состоится 7-9 апреля на территории португальцев.
Украина обыгрывала португальцев два раза в трех очных схватках. Последний поединок сборных состоялся в Днепропетровске в 2008-м и тогда "сине-желтые" разгромили гостей – 5:0.
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