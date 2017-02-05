Сборная Украины сыграет с Португалией в Кубке Дэвиса

Сегодня, 12:09

Команды выступают в Первой группе Евро-Африканской зоны

Сборная Украины по теннису. Фото Д. Павлов
Сборная Украины по теннису. Фото Д. Павлов

Мужская сборная Украины по теннису получила соперника по второму раунду Первой группы Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса.

В первом раунде турнира Португалия досрочно обыграла Израиль и стала соперником нашей команды.

Матч между сборными Украины и Португалии состоится 7-9 апреля на территории португальцев.

Украина обыгрывала португальцев два раза в трех очных схватках. Последний поединок сборных состоялся в Днепропетровске в 2008-м и тогда "сине-желтые" разгромили гостей – 5:0.
теннис, Кубок Дэвиса, сборная Украины по теннису

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Источник:

Sport Arena

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