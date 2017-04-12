Сборная Украины назвала состав на матч Кубка Федерации
Наши теннисистки в гостях сыграют с командой Германии
Сборные Украины и Германии назвали состав на матч плей-офф за выход в первую Мировую группу Кубка Федерации.
Капитан украинской команды Михаил Филима заявил тех же теннисисток, что в феврале принесли победу "сине-желтым" в поединке против сборной Австралии в Харькове.
Состав сборной Украины: Элина Свитолина (№13), Леся Цуренко (№43), Ольга Савчук (№323),
Надежда Киченок (№594).
Состав сборной Германии: Ангелик Кербер (№1), Лаура Зигемунд (№37), Юлия Гергес (№46), Карина Виттхефт (№69).
Матч состоится в Штутгарте 22-23 апреля.
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