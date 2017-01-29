Самый старый и низкорейтинговый: все достижения победителя Australian Open Федерера

Сегодня, 17:54

Швейцарец повторил рекорд 35-летней давности и стал самым возрастным с 1972 года

Роджер Федерер. Фото AFP
Роджер Федерер. Фото AFP

35-летний швейцарский теннисист Роджер Федерер, выиграв Australian Open-2017, установил сразу несколько достижений.

Итак, Федерер стал первым за 35 лет победителем турнира "Большого шлема", который на пути к титулу обыграл четырех соперников из Топ-10: Томаша Бердыха, Кеи Нисикори, Стэна Вавринку и Рафаэля Надаля. Последний раз подобное удавалось 17-летнему Матсу Виландеру на "Ролан Гаррос"-1982.

Швейцарец стал самым низкорейтинговым победителем турнира "Большого Шлема" за 13 лет. В качестве 17-го сеянного в последний раз турнир "Большого Шлема" выиграл американец Пит Сампрас, который в 2002 году победил на US Open.

Федерер стал самым возрастным победителем мэйджора за последние 45 лет. Роджер выиграл свой 18-й титул на Grand Slam в 35 лет. До этого в 1972 году Кен Розуолл выиграл Australian Open в возрасте 37 лет. В рейтинге же самых возрастных чемпионов мэйджоров в открытой эре Федерер занимает второе место.

Кроме того, Федерер первым после Гастона Гаудио на "Ролан Гаррос"-2004 выиграл три пятисетовика на пути к титула "Шлема".
теннис, Australian Open, Роджер Федерер

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Источники:

Сегодня|Спорт, XSport

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