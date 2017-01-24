Роджер Федерер стал вторым полуфиналистом Australian Open
В четвертьфинале швейцарец обыграл Мишу Зверева
Экс-первая ракетка мира швейцарец Роджер Федерер вышел в полуфинал Открытого чемпионата Австралии.
В 1/4 финала Федерер в трех сетах обыграл немца Мишу Зверева – 6:1, 7:5, 6:2.
Напомним, что за свою карьеру Федерер 17 раз побеждал на турнирах "Большого шлема".
Теперь в полуфинале Федерер встретится со своим соотечественником Стэном Вавринкой.
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