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Роджер Федерер стал вторым полуфиналистом Australian Open http://www.segodnya.ua/img/article/7911/85_main.1485252412.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7911/85_tn.1485252412.jpg Теннис В четвертьфинале швейцарец обыграл Мишу Зверева

Роджер Федерер стал вторым полуфиналистом Australian Open

Сегодня, 12:06

В четвертьфинале швейцарец обыграл Мишу Зверева

Подача Федерера. Фото AFP
Подача Федерера. Фото AFP

Экс-первая ракетка мира швейцарец Роджер Федерер вышел в полуфинал Открытого чемпионата Австралии.

В 1/4 финала Федерер в трех сетах обыграл немца Мишу Зверева – 6:1, 7:5, 6:2.

Напомним, что за свою карьеру Федерер 17 раз побеждал на турнирах "Большого шлема".

Теперь в полуфинале Федерер встретится со своим соотечественником Стэном Вавринкой.

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Источник:

Сегодня|Спорт

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