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Рафаэль Надаль с трудом вышел в следующий раунд Australian Open http://www.segodnya.ua/img/article/7904/36_main.1484990576.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7904/36_tn.1484990576.jpg Теннис Испанец в пяти сетах обыграл немка Александра Зверева

Рафаэль Надаль с трудом вышел в следующий раунд Australian Open

Сегодня, 11:22

Испанец в пяти сетах обыграл немка Александра Зверева

Рафаэль Надаль. Фото AFP
Рафаэль Надаль. Фото AFP

В третьем круге Открытого чемпионата Австралии  экс-первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль (№9 в АТР) с трудом обыграл немца Александра Зверева (№24).

Поединок продолжался более четырех часов и завершился победой Надаля – 4:6, 6:3, 6:7 (5:7), 6:3, 6:2.

В четвертом круге Надаль сыграет либо с французом Гаэлем Монфисом (№6), либо с немцем Филиппом Кольшрайбером (№33).
теннис, Australian Open, Рафаэль Надаль, Большой шлем

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Источник:

Сегодня|Спорт

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