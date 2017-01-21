Рафаэль Надаль с трудом вышел в следующий раунд Australian Open

В третьем круге Открытого чемпионата Австралии экс-первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль (№9 в АТР) с трудом обыграл немца Александра Зверева (№24).

Поединок продолжался более четырех часов и завершился победой Надаля – 4:6, 6:3, 6:7 (5:7), 6:3, 6:2.

В четвертом круге Надаль сыграет либо с французом Гаэлем Монфисом (№6), либо с немцем Филиппом Кольшрайбером (№33).