Полуфинал Australian Open прервали из-за болельщиков (фото)

Вчера, 14:05

Матч Надаль – Димитров прерывался в третьем сете на шесть минут

Корт вытерли полотенцами. Фото AFP
Корт вытерли полотенцами. Фото AFP

Полуфинальная игра Australian Open между Рафаэлем Надалем и Григором Димитровым была прервана на шесть минут. Это произошло в третьем сете, который в итоге выиграл Надаль на тай-брейке. Счет стал 6:3, 5:7, 7:6 в пользу испанского теннисиста.

Причиной остановки матча послужило поведение собравшихся на арене болельщиков, один из которых бросил на корт неизвестный предмет, повредивший покрытие площадки.

Сотрудники арены затерли повреждение с помощью полотенец, после чего было принято решение продолжить поединок.

Также одному из зрителей стало плохо и медицинский персонал поднялся на трибуну:

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Australian Open, Рафаэль Надаль, Григор Димитров

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Сегодня|Спорт

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