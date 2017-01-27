Полуфинал Australian Open прервали из-за болельщиков (фото)

Матч Надаль – Димитров прерывался в третьем сете на шесть минут

Полуфинальная игра Australian Open между Рафаэлем Надалем и Григором Димитровым была прервана на шесть минут. Это произошло в третьем сете, который в итоге выиграл Надаль на тай-брейке. Счет стал 6:3, 5:7, 7:6 в пользу испанского теннисиста.

Причиной остановки матча послужило поведение собравшихся на арене болельщиков, один из которых бросил на корт неизвестный предмет, повредивший покрытие площадки.

Сотрудники арены затерли повреждение с помощью полотенец, после чего было принято решение продолжить поединок.

Также одному из зрителей стало плохо и медицинский персонал поднялся на трибуну: