Первая ракетка Украины стала амбассадором одного из старейших производителей часов в Европе

Вчера, 16:48

Элина Сивтолина будет популяризировать марку швейцарских часов в мире тенниса

Элина Свитолина. Фото AFP
Элина Свитолина. Фото AFP

Первая ракетка Украины Элина Свитолина стала амбассадором известного швейцарского бренда "Ulysse Nardin".

Швейцарский бренд "Ulysse Nardin" является одним из старейших производителей часов в Европе, чья история ведется с 1846 года.

Среди послов бренда: один из самых известных питчеров в истории MLB Рэнди Джонсон, звезды крикета Сунил Гаваскар и Юврадж Сингх. Свитолина станет первой представительницей тенниса в компании послов компании.
теннис, Элина Свитолина

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Источник:

sapronov-tennis.org

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