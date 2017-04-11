Первая ракетка Украины стала амбассадором одного из старейших производителей часов в Европе

Элина Сивтолина будет популяризировать марку швейцарских часов в мире тенниса

Первая ракетка Украины Элина Свитолина стала амбассадором известного швейцарского бренда "Ulysse Nardin".

Швейцарский бренд "Ulysse Nardin" является одним из старейших производителей часов в Европе, чья история ведется с 1846 года.

Среди послов бренда: один из самых известных питчеров в истории MLB Рэнди Джонсон, звезды крикета Сунил Гаваскар и Юврадж Сингх. Свитолина станет первой представительницей тенниса в компании послов компании.