Первая ракетка Украины стала амбассадором одного из старейших производителей часов в Европе
Элина Сивтолина будет популяризировать марку швейцарских часов в мире тенниса
Первая ракетка Украины Элина Свитолина стала амбассадором известного швейцарского бренда "Ulysse Nardin".
Швейцарский бренд "Ulysse Nardin" является одним из старейших производителей часов в Европе, чья история ведется с 1846 года.
Среди послов бренда: один из самых известных питчеров в истории MLB Рэнди Джонсон, звезды крикета Сунил Гаваскар и Юврадж Сингх. Свитолина станет первой представительницей тенниса в компании послов компании.
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