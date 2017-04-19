Пара, громко занимавшаяся сексом, прервала теннисный матч

Забавный эпизод произошел во время матча американских теннисистов Френсиса Тиафо и Митчелла Крюгера в Саратосе на турнире "Челленджер" во Флориде. На подаче Тиафо во втором сете на корте раздались громкие стоны.

Комментатор предположил, что кто-то из болельщиков включил порно на телефоне, но все было гораздо интереснее.

Оказывается, в расположенном неподалеку от кортов доме с открытым окном кто-то просто громко занимался сексом.

Шоу продолжалось так долго, что Тиафо в конце концов не выдержал и пошутил: "Ну не может же это быть настолько хорошо!"

Матч завершился в пользу Фрэнсиса – 6:3, 6:2.