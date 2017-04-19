Пара, громко занимавшаяся сексом, прервала теннисный матч
Поединок турнира серии "Челленджер" проходил во Флориде
Забавный эпизод произошел во время матча американских теннисистов Френсиса Тиафо и Митчелла Крюгера в Саратосе на турнире "Челленджер" во Флориде. На подаче Тиафо во втором сете на корте раздались громкие стоны.
Комментатор предположил, что кто-то из болельщиков включил порно на телефоне, но все было гораздо интереснее.
Оказывается, в расположенном неподалеку от кортов доме с открытым окном кто-то просто громко занимался сексом.
Шоу продолжалось так долго, что Тиафо в конце концов не выдержал и пошутил: "Ну не может же это быть настолько хорошо!"
Матч завершился в пользу Фрэнсиса – 6:3, 6:2.
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